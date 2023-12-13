Норвегия пообещала усилить помощь для Украины

Главное: Норвегия продолжит оказывать помощь Украине. Поддержку обещают усилить.

Детали: Норвегия обещает усилить поддержку для Украины во время войны. Об этом сказал премьер-министр страны Йонас Гар Стере после встречи в Осло с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Глава правительства сказал: «У нас есть поддержка обеих партий, у нас пятилетний пакет, который поддерживает вашу оборону, вашу экономику и усилия по восстановлению. И буквально в это утро мы узнали, что Украина была под атаками российских ракет, и вам нужна вся поддержка для того, чтобы обороняться».

Он добавил: «Сегодня Норвегия объявляет дополнительную четкую поддержку Украине».

Чиновник поведал о предоставлении Украине одного миллиарда долларов в 2023-м году на зарплаты медсестрам, врачам, учителям и другим рабочим.

Отмечается: «Этот год скоро заканчивается, и мы усиливаем нашу финансовую и гуманитарную поддержку почти на 800 миллионов долларов на этот год».

Резюмируется: «Мы также стараемся усилить защиту критической инфраструктуры, предоставляя дополнительные средства противовоздушной обороны. Мы также наращиваем наше софинансирование с европейскими партнерами оборонной промышленности, чтобы производить больше боеприпасов для ВСУ».

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