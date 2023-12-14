Синоптики рассказали, чего ждать от погоды в Украине под конец рабочей неделе

Главное: Погода в Украине не радует. Ожидаются осадки.

Детали: Под конец этой рабочей недели погода не порадует украинцев. Появился прогноз Гидрометцентра.

Синоптики говорят, что в четверг, 14 декабря, по всей территории нашей страны ожидается умеренные мокрый снег и дождь, местами гололедица, налипание мокрого снега, в южной части преимущественно дожди. Ночью в Карпатах и Закарпатье, днем в северо-восточных областях сильные осадки.

Сообщается, что на дорогах, кроме южных регионов, местами гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 метров в секунду, в южных, центральных и северо-восточных областях порывы 15-20 метров в секунду.

Информируется, что ночью и днем будет от 1 мороза до 4 тепла. При этом ночью на востоке и северо-востоке прогнозируют 1-6 мороза. Днем на Закарпатье и в центральных областях плюс 3-8 тепла, а на юге 8-13 тепла.

В Киеве завтра пройдут мокрый снег и дождь. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 метров в секунду. Ночью и днем от 0 до 2 тепла.

Эксперты небесной канцелярии также поведали, что в пятницу, 15 декабря, в южной части, восточных и юго-восточных областях облачно, ночью умеренный, днем небольшой дождь, температура ночью и днем 3-8 тепла.

На остальной территории нашей страны должно быть облачно с прояснениями, без осадков. Только ночью в Черниговской, Сумской и Полтавской областях пройдут мокрый снег с дождем, будет гололедица. Ночью и днем от 3 мороза до 2 тепла, в западных областях от минус 5 до 0.

На дорогах, кроме востока и юго-востока, гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 метров в секунду, ночью на Левобережье юго-западный, 7-12 метров в секунду, порывы 15-20 метров в секунду.

В украинской столице послезавтра должно быть без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 метров в секунду. Ночью и днем от 2 мороза до 0.

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