Коронавирус массово убивает украинцев

Главное: Украинцы продолжают умирать от коронавируса. С октября зараза убила 343 человек.

Детали: Министерство здравоохранения говорит, что коронавирус продолжает убивать украинцев. С октября жертвами заразы стали уже 343 человека.

Увы, среди умерших есть двое детей в возрасте до 17 лет

Сейчас на территории нашей страны циркулируют 17 субвариантов коронавируса, подтипов штамма Омикрон.

Медики сказали, что продолжается доставка омикронспецифической вакцины в медучреждения в областях.

Поясняется, что это обновленная версия вакцины Comirnaty от американской компании Pfizer, адаптированная специально для защиты против штамма Омикрон коронавируса SARS-CoV-2.

Добавляется, что Украина в рамках международной инициативы СOVAX получила 203 тысячи доз вакцины.

Главный государственный санитарный врач Украины, заместитель министра Игорь Кузин информировал: «В мире меняется конфигурация вакцин и общая рекомендация сфокусирована на использовании странами омикронспецифической вакцины, которая содержит по меньшей мере несколько ключевых компонентов штамма Омикрон. Она более эффективна. Поэтому в Украину была доставлена очередная партия омикронспецифической вакцины. Она будет доступна во всех областях и рекомендована для проведения бустерных прививок, в частности, для лиц из групп риска тяжелого течения заболевания».

Резюмируется, что по течению заболевания штамм Омикрон преимущественно протекает как обычная респираторная болезнь и не вызывает тяжелой кислородной зависимости, однако остается опасным для групп риска: людей с патологиями, хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом старше 60 лет.

В тему: В некоторых областях Украины могут ввести карантин из-за коронавируса.