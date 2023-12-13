Украинцев призвали экономить электричество из-за холодной погоды

Главное: Украинцев просят экономить электричество. Причина – холодная погода.

Детали: Премьер-министр Денис Шмыгаль обратился к украинцам. Он просит граждан нашей страны экономить электричество в пиковые часы из-за дефицита в энергосистеме.

Глава правительства сказал: «В результате похолодания и увеличения потребления электроэнергии в украинской энергосистеме наблюдается дефицит мощностей. Заслушал информацию о предпринятых шагах по стабилизации ситуации на заседании Антикризисного энергетического штаба».

Сообщается, что министр энергетики и руководители энергетических предприятий доложили о ходе возобновляемой кампании на объектах, запасах ресурсов и путях обеспечения покрытия спроса на электрическую энергию во время отопительного сезона.

Было отмечено: «Есть решение ENTSO-E, благодаря которому Украина может импортировать до 1,7 ГВт электроэнергии. Правительство создало необходимые механизмы, позволяющие частному бизнесу импортировать электрическую энергию. Необходимо активно использовать эти инструменты».

Чиновник информирует, что важным остается вопрос задолженности перед предприятиями топливно-энергетического комплекса.

Так, Минэнерго уже доложило о принятых мерах по стабилизации финансового положения и подготовленных нормативных актах.

Резюмируется: «Устойчивое прохождение отопительного сезона это одна из ключевых наших задач. Все ответственные получили задания и поручения. В то же время каждый украинец может внести свой вклад в стабильность энергосистемы и экономить электроэнергию в пиковые часы. Слаженность и солидарность – наш ключ к успешному преодолению вызовов зимы».

В тему: Украине вновь не хватает электроэнергии.