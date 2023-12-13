США не откажутся от поддержки Украины, — Байден

Главное: Президент США на пресс-конференции с украинским лидером заявил, что США не откажутся от поддержки Украины и американский народ будет гордиться этой поддержкой.

Детали: Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 12 декабря, дали совместную пресс-конференцию по итогам переговоров.

В частности Байден заявил, что не откажется от поддержки Украины, поскольку она важна для всего мира.

«Украина выйдет из этой войны сильной, гордой и крепко закрепленной в системе Запада, если мы ее не оставим. Американцы должны гордиться той ролью, которую они сыграли в поддержке успеха Украины. И мы продолжим предоставлять Украине необходимое оборудование и оружие столько, сколько сможем», — сказал Байден.

Он подчеркнул, что в Конгрессе есть двухпартийная поддержка Украины, поэтому он готов пойти на компромисс по вопросу финансирования границы, именно так работает демократия.

«Я готов к этому. Держать в заложниках помощь Украине это не правильно», — подчеркнул Байден.

При этом Байден подчеркнул, что история будет жестко судить, как американцы встали в защиту свободы, «ведь Путин не остановится».

В свою очередь Зеленский напомнил, что ВСУ освободили уже 50% территорий, оккупированных российскими захватчиками с начала полномасштабной войны, также удалось добиться успехов в Черном море.

«Мы хотим завоевать преимущество в небе, это усилит нашу позицию в 2024 году. Кто контролирует небо, контролирует и продолжительность войны», — сказал он.

Также Зеленский ответил на вопросы журналиста о возможности отказа от оккупированных территорий.

«Отдать свои территории — это полное безумие. Это не по-христиански. Мы говорим о живых людях, которых убивают, насилуют. Отдать территорию — отдать детей. Готовы ли люди, которые говорят об этом, отдать своих детей террористам?», — спросил он. Зеленский.

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