ЕС захлестнула волна нелегальных мигрантов

Главное: В ЕС чаще проникают нелегальные мигранты. 355 300 с начала года.

Детали: Нелегальные мигранты стали чаще проникать в ЕС. Фиксируется максимум с 2016-го года.

Данные приводит Европейское пограничное агентство.

Информируется, что в 2023-м году очевиден значительный рост числа незаконных пересечений границы, которое увеличилось на 17% за первые 11 месяцев и достигло более 355 300 человек.

Эксперты говорят, что такой рост связан с числом прибытий нелегалов через Центральное Средиземноморье – оно остается основным миграционным маршрутом в ЕС и на которое приходится каждый второй случай обнаружения нелегалов на границах.

Тут с начала года национальные власти зафиксировали более 152 200 нарушений.

Подчеркивается, что это самый высокий показатель на этом маршруте за этот период за семь лет.

Впрочем, число ежемесячных обнаружений на этом маршруте в ноябре упало на 24% в месячном исчислении до почти 7 900 случаев.

Специалисты сообщают, что ситуация на восточно-средиземноморском маршруте также оставалась напряженной: с начала года наблюдался рост почти на 50% по сравнению с прошлым годом, достигнув почти 52 600 обнаружений.

Информируется, что на западноафриканском маршруте число незаконных пересечений границ в этом году удвоилось и превысило 32 400 человек, что является самым высоким ростом с тех пор, как начали собирать подобные данные в 2009-м году.

Прогнозируется, что усиление миграционного давления на этом маршруте может сохраниться в ближайшие месяцы, поскольку контрабандисты предлагают более низкие цены для мигрантов, отправляющихся из Ливии и Туниса, на фоне жесткой конкуренции между преступными группировками.

С начала года на западно-балканском маршруте количество нелегальных пересечений сократилось на 28% до 98 600 случаев.

Число незаконных пересечений Ла-Манша с обеих сторон достигло 58 300 случаев, что на 14% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Обращается внимание на крайнюю опасность нелегальной миграции по морю: в 2023-м году в Средиземноморье пропало более 2 511 человек.

В тему: Мэр Нью-Йорка заявил, что незаконные мигранты могут уничтожить город.