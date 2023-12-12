Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > ЕС захлестнула волна нелегальных мигрантов

ЕС захлестнула волна нелегальных мигрантов

Александр Панько
12.12.23 14:39
97
ЕС захлестнула волна нелегальных мигрантов

Главное: В ЕС чаще проникают нелегальные мигранты. 355 300 с начала года.

Детали: Нелегальные мигранты стали чаще проникать в ЕС. Фиксируется максимум с 2016-го года.

Данные приводит Европейское пограничное агентство.

Информируется, что в 2023-м году очевиден значительный рост числа незаконных пересечений границы, которое увеличилось на 17% за первые 11 месяцев и достигло более 355 300 человек.

Эксперты говорят, что такой рост связан с числом прибытий нелегалов через Центральное Средиземноморье – оно остается основным миграционным маршрутом в ЕС и на которое приходится каждый второй случай обнаружения нелегалов на границах.

Тут с начала года национальные власти зафиксировали более 152 200 нарушений.

Подчеркивается, что это самый высокий показатель на этом маршруте за этот период за семь лет.

Впрочем, число ежемесячных обнаружений на этом маршруте в ноябре упало на 24% в месячном исчислении до почти 7 900 случаев.

Специалисты сообщают, что ситуация на восточно-средиземноморском маршруте также оставалась напряженной: с начала года наблюдался рост почти на 50% по сравнению с прошлым годом, достигнув почти 52 600 обнаружений.

Информируется, что на западноафриканском маршруте число незаконных пересечений границ в этом году удвоилось и превысило 32 400 человек, что является самым высоким ростом с тех пор, как начали собирать подобные данные в 2009-м году.

Прогнозируется, что усиление миграционного давления на этом маршруте может сохраниться в ближайшие месяцы, поскольку контрабандисты предлагают более низкие цены для мигрантов, отправляющихся из Ливии и Туниса, на фоне жесткой конкуренции между преступными группировками.

С начала года на западно-балканском маршруте количество нелегальных пересечений сократилось на 28% до 98 600 случаев.

Число незаконных пересечений Ла-Манша с обеих сторон достигло 58 300 случаев, что на 14% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Обращается внимание на крайнюю опасность нелегальной миграции по морю: в 2023-м году в Средиземноморье пропало более 2 511 человек.

В тему: Мэр Нью-Йорка заявил, что незаконные мигранты могут уничтожить город.

Тэги: мир, граница, нелегалы, ЕС

Комментарии

Статьи

12.12.23 15:42

Киевстар не работает: в Украине реализовали сценарий апокалиптического фильма «Оставь мир позади»?

Автор: Александр Панько

Дайджест

В Украине растет число инфекций, устойчивых к антибиотикам
09.12.23 13:04

В Украине растет число инфекций, устойчивых к антибиотикам

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Сайт «Фраза» запускает украинскую версию: уже скоро
Сайт «Фраза» запускает украинскую версию: уже скоро
Сайт «Фраза» запускает украинскую версию: уже скоро
Сайт «Фраза» запускает украинскую версию: уже скоро
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
12.12.23 15:57

ООН обнародовала доклад о ситуации в Украине

12.12.23 15:33

Польша нашла способ разблокировать границу с Украиной

12.12.23 15:22

Назван главный производитель опиума в мире

12.12.23 14:53

Зеленский рассказал о продвижении ВСУ под Горловкой

12.12.23 14:49

Ситуация с больницами в Секторе Газа продолжает ухудшаться

12.12.23 14:22

Monobank попал под массированную DDoS-атаку

12.12.23 13:46

Польша потребует от всего свободного мира мобилизовать усилия для помощи Украине, — Туск

12.12.23 13:34

Словакия намекнула, что Украина нескоро станет членом ЕС

12.12.23 13:22

Люксембург неоднозначно высказался по поводу членства Украины в ЕС

12.12.23 15:33

Польша нашла способ разблокировать границу с Украиной

12.12.23 14:53

Зеленский рассказал о продвижении ВСУ под Горловкой

12.12.23 14:22

Monobank попал под массированную DDoS-атаку

12.12.23 13:19

В «Киевстаре» назвали причину массового сбоя в работе

12.12.23 12:31

Сбой в «Киевстаре» вызвал проблемы в крупных городах Украины

12.12.23 10:27

Зеленский встретился с главой Всемирного банка

12.12.23 09:52

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 340 650 солдат

12.12.23 09:39

Зеленский встретился с главой Пентагона Остином

12.12.23 09:01

Сбой Киевстар: компания предлагает переходить на национальный роуминг

11.12.23 15:20

На границе с Польшей удалось разблокировать один из пунктов пропуска

08.12.23 16:57

В Минздраве рассказали, сколько украинцев умерли от коронавируса за два последних месяца

05.12.23 16:57

У Бритни Спирс редкое заболевание, — СМИ

06.12.23 09:29

Курс наличного доллара в Украине за год снизился на 6,2%

07.12.23 15:40

В Украине разрешили лоббизм: что это значит

08.12.23 05:23

В Белом доме рассказали, как должна завершиться война в Украине

07.12.23 11:28

В НБУ попытались спрогнозировать, что будет с курсом гривны

06.12.23 14:55

В Сенат США внесли бюджетный запрос на $111 млрд

06.12.23 14:49

Потенциальный вице-президент Трампа заявил, что в Украине преследуют христиан

06.12.23 10:22

Зеленский отменил свое выступление перед американскими сенаторами

07.12.23 16:56

Автогаз на украинских заправках продолжает дешеветь

Фото и Видео
Зеленский рассказал о продвижении ВСУ под Горловкой
Зеленский рассказал о продвижении ВСУ под Горловкой
Зеленский рассказал о продвижении ВСУ под Горловкой
Зеленский рассказал о продвижении ВСУ под Горловкой
В Киеве подтапливает еще одну станцию метро
В Киеве подтапливает еще одну станцию метро
Появилось новое видео с места ликвидации Кивы
Появилось новое видео с места ликвидации Кивы
Зеленский поговорил с Орбаном: стали известны некоторые подробности беседы
Зеленский поговорил с Орбаном: стали известны некоторые подробности беседы
Появилось видео, как в Питере школьники поглумились над Вечным огнем
Появилось видео, как в Питере школьники поглумились над Вечным огнем
KISS показали своих цифровых аватаров
KISS показали своих цифровых аватаров
Мятежная луна: Дитя огня (2023): дата выхода и трейлер новой фантастики от Netflix
Мятежная луна: Дитя огня (2023): дата выхода и трейлер новой фантастики от Netflix
Существо из Кёнсона (2023): дата выхода и трейлер нового сериала от Netflix
Существо из Кёнсона (2023): дата выхода и трейлер нового сериала от Netflix
В Керчи внезапно загорелся газопровод
В Керчи внезапно загорелся газопровод
Оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Харькову
Оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Харькову
fraza.com
Новости блогосферы
29.11.23 09:50

Запад определил роли: Зеленский - мечтатель, Ермак - мощный политик
18.11.23 12:30

Архитектурное убожество современного Киева
19.09.23 20:05

Страшная дилемма мобилизации по-украински
13.08.23 21:11

Украинский малый бизнес уходит в Польшу

Опрос

Чем закончится палестино-израильский конфликт?

посмотреть результаты
© 2023 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.