На украинских заправках дешевеет топливо

Главное: За неделю топливо на автозаправочных станциях подешевело в среднем на 1 грн/л. Таковы данные ценового мониторинга.

Детали: В Украине средняя цена бензина А-95 в течение недели, с 1 по 8 декабря, снизилась на 91 копейку и составляет 53,42 грн/л. Бензин А-95 премиум подешевел на 1,05 гривны — до 56,53 грн/л, а дизельное топливо — на 92 копейки, до 53,36 грн/л. Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка Консалтинговой группы А-95.

Отмечается, что на 1 гривну подешевели все виды топлива на станциях сетей ОККО, WOG, Укрнафта, UPG, Prime, Neftek, ZOG и Green Wave.

На 1,5 грн снизила цены на топливо консолидированная сеть АЗС группы Приват (ANP, Avias и т.п.), насчитывающая около 950 АЗС. Бензин марки А-95 подешевел до 52 грн/л, А-95+ до 52,5 грн/л, дизельное топливо — до 52 грн/л.

На станциях сети KLO все виды топлива подешевели на 1,2 грн: бензин А-95 — до 52,19 грн/л, бензин А-95+ до 54,59 грн/л, ДТ — до 53,09 грн/л.

Сеть Укр-Петроль снизила цены на 2 грн. Сети Ovis, U.GO, Mango, Катрал, Motto и другие снизили цену на все виды топлива на 0,6-2,8 грн.

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