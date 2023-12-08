На выходных в Украине прогнозируют снег с дождем

Главное: Ночью на западе и севере Украины прогнозируются умеренные морозы до −10...-8°. А новая неделя начнется с осадков.

Детали: В Украине 9-10 декабря в отдельных областях ожидается снег и дождь. Об этом сообщает Sinoptik.ua.

В субботу, 9 декабря, будет пасмурно, небольшой мокрый снег пройдет на востоке страны, а также в Сумской, Полтавской и Запорожской областях.

Днем на юге и юго-востоке страны ожидается плюсовая температура до +2...+4°. В центральных областях — около нуля. В западных регионах, а также в Луганской области дневная температура составит около −4...-2°, в северных областях будет немного холоднее −6...-4°.

Ночью на западе и севере Украины прогнозируются умеренные морозы до −10...-8°.

В воскресенье, 10 декабря, на западе и в центре страны будет около нуля. На юге и юго-востоке — до +2...+4°, а в восточных и северных областях до −5...-3°.

В Сумской и Харьковской областях ожидается небольшой снег, в Днепропетровской области — с дождем.

В понедельник, 11 декабря, в Украине пройдут дожди (местами сильные, до 6 мм), в остальных регионах — мокрый снег.

В западных и центральных областях температура воздуха будет днем около нуля, в Черниговской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях будет до −3°. В восточном регионе прогнозируется до −7...-5°, в южном +3...+6°.

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