В Киеве на полгода ограничат движение на одной из веток метро

Главное: На синей ветке столичного метро на полгода ограничат движение поездов. Между станциями Лыбидская и Демеевская оно будет полностью остановлено до завершения ремонтных работ туннеля.

Детали: В Киеве с 9 декабря закроют как минимум на шесть месяцев движение поездов метрополитена на синей ветке между станциями Демеевская и Теремки. Об этом сообщила Киевская городская госадминистрация в пятницу, 8 декабря.

Указано, что движение поездов по Оболонско-Теремковской линии метро будет происходить между станциями Героев Днепра и Лыбидская. Движение поездов между Лыбидской и Демеевской будет полностью остановлено до завершения работ.

В то же время станции метро Демеевская, Голосеевская, Васильковская, Выставочный центр, Ипподром и Теремки — продолжат круглосуточную работу в режиме укрытия.

В Киевском метрополитене пояснили, что остановка движения поездов на вышеупомянутом участке линии метро является вынужденным шагом во избежание в дальнейшем внештатной ситуации во время движения поездов.

«Из-за неравномерных процессов разуплотнения, виброползучести вокруг грунтового массива и нагрузки на туннельную оправу появился риск потери устойчивости туннельных сооружений», — говорится в сообщении.

Перегонные туннели между станциями Демеевская и Лыбидская сооружались в пойме реки Лыбидь в 2008-2010 годах подземным способом в сложных горно-геологических условиях.

«По предварительным расчетам, восстановительные работы продлятся около шести месяцев и будут проводиться на поверхности земли. За это время специалисты планируют провести необходимые обследования, исследования и инженерные изыскания с определением причин возникновения чрезвычайной ситуации и выполнить безотлагательные меры по стабилизации конструкций и соответствующие восстановительные работы», — добавили в КГГА.

Власти обещают наладить дублирующие маршруты наземным транспортом от станции Теремки до Лыбидской для обеспечения перевозок пассажиров.

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