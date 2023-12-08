Названо число американских солдат в странах НАТО в Европе

Главное: Озвучено число американских солдат в странах НАТО в Европе. Оно сократилось до 80 тысяч человек.

Детали: Число американских солдат в странах НАТО в Европе сократилось. Сейчас оно составляет 80 тысяч человек.

Об этом сказано в письме президента США Джо Байдена, которое было направлено лидерам сената и палаты представителей конгресса.

В нем сказано: «Около 80 тысяч военнослужащих вооруженных сил США направлены или развернуты в странах НАТО в Европе, в том числе для успокоения наших союзников и сдерживания дальнейшей российской агрессии».

Примечательно, что в 20220м году в таком же уведомлении, которое Джо Байден обязан делать для конгресса США, говорилось о том, что американский контингент в странах НАТО в Европе составлял 90 тысяч человек.

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