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Новости > Температура воздуха на Земле может вырасти на восемь градусов

Температура воздуха на Земле может вырасти на восемь градусов

Агата Кловская
08.12.23 12:12
95
Температура воздуха на Земле может вырасти на восемь градусов

Главное: Ученые рассказали, как менялась температура на Земле. Ожидается серьезное потепление.

Детали: Международный консорциум ученых из шестнадцати стран поведал, что происходит с температурой воздуха на Земле. Эксперты изучили изменения уровня углекислого газа (CO2) в атмосфере за последние 66 миллионов лет.

Это дало им возможность выяснить, как это повлияет на климат нашей планеты в будущем.

В отчете сказано, что сейчас содержание CO2 в глобальном масштабе составляет 420 частиц на миллион (ppm).

Интересно, что последний раз такая концентрация была около 14 миллионов лет назад.

С помощью современных аналитических методов выяснилось, что самый жаркий период в истории Земли был примерно 50 миллионов лет назад, когда концентрация углерода в атмосфере была в четыре раза выше сегодняшней и достигала 1600 ppm, а температура была на 12 градусов выше, чем на сегодняшний день.

Информируется, что 34 миллиона лет назад содержание углекислого газа упало настолько, что на Земле начал формироваться ледниковый покров на полюсах.

Сообщается, что снижение продолжалось, пока 2,5 миллиона лет назад уровень CO2 не опустился до 280 ppm, положив начало серии ледниковых периодов.

Такой уровень сохранялся 400 тысяч лет назад, когда появились современные люди. Он держался примерно до конца семнадцатого века, пока не началась промышленная революция и масштабное воздействие человечества на атмосферу Земли.

Указывается, что за последние 250 лет концентрация углекислого газа увеличилась почти в два раза.

При этом, как прогнозируется, следующее удвоение уровня CO2 в атмосфере может привести к потеплению планеты на 5-8 градусов, что намного выше критического уровня в 2 градуса, установленного Парижскими соглашениями по климату в 2015-м году.

Не исключено, что к 2100-м году глобальное содержание углекислого газа может приблизиться к отметке в 700 ppm.

В тему: Климатологи говорят, что нынешний год станет аномальным.

Тэги: ученые, мир, глобальное потепление, температурный рекорд

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