Сенатор предрек теракт в США

Главное: В США заговорили об угрозе теракта. Взволновался сенатор Линдси Грэм.

Детали: Старший сенатор США от штата Южная Каролина и председатель сенатского комитета по судебной системе Линдси Грэм бьет тревогу. Общаясь со СМИ, он намекнул на возможность теракта в стране.

Республиканец признал: «Я еще никогда еще не был обеспокоен террористической атакой на нашу страну больше, чем прямо сейчас».

Политик добавил, что не только он придерживается такой оценки, но и все люди в разведывательном сообществе.

Сенатор отметил: «Число людей, которые хотят «наказать» США за помощь Израилю, зашкаливает».

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