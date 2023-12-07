Автогаз на украинских заправках продолжает дешеветь

Главное: На АЗС продолжают падать цены на автогаз. В среднем по Украине в течение 6-7 декабря автогаз подешевел на 10 копеек, до 35,87 гривны за литр.

Детали: Средняя цена на сжиженный газ в период с 6 по 7 декабря в сетях АЗС уменьшилась на 10 коп./л — до 35,87 грн/л. Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка Консалтинговой группы А-95.

Больше всего — 1,5 грн/л — за истекшие сутки снизила цены сеть АЗС Motto — до 34,98 грн/л. В сетях Ovis и Mango литр автогаза подешевел на 1,09 и 0,5 грн — до 35,90 грн/л и 35,09 грн/л соответственно. На 0,77 грн/л подешевел упавший в цене газ также в сети Chipo, до 34,72 грн/л.

Автогаз в сетях U.GO, Катрал, Luxwen, Авантаз 7 и других автогаз подешевел на 25-60 коп./л.

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