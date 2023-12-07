Жертвами израильской агрессии в Секторе Газа стали уже 17 177 человек

Главное: Израиль продолжает бомбить Сектор Газа. Погибли уже 17 177 человек.

Детали: Израиль продолжает нещадно бомбить Сектор Газа. Жертвами агрессии становятся мирные жители.

Данные на четверг, 7 декабря, приводит местное Министерство здравоохранения.

Сообщается, что с 7 октября погибли уже 17 177 палестинцев.

Ранения получили более 46 тысяч людей.

Лишь за последние сутки было убито 350 человек.

Большинство жертв – это женщины и дети.

Уточняется, что сегодня тринадцать человек были убиты в Хан-Юнисе, в районе, близком к больнице Насера.

В тему: Жертвами израильских ударов по Сектору Газа стали уже 132 сотрудника ООН.