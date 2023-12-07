Стало известно, какие страны примут участие в Евровидении-2024

Главное: В Евровидении-2024 примут участие 37 стран. Конкурс состоится в мае 2024 года в шведском городе Мальме.
Детали: В песенном конкурсе Евровидение-2024, который в мае следующего года состоится в шведском Мальме, примут участие представители 37 стран. Об этом сообщается на официальном сайте.
Однако в итоговом списке нет Румынии, сообщается, что переговоры с вещателем до сих пор продолжаются. В список тоже не вошла Россия. Ее исключили после полномасштабного вторжения в Украину. Беларусь была дисквалифицирована с конкурса в 2021 году после попытки его политизации.
В то же время, Люксембург впервые после 30-летнего перерыва примет участие в конкурсе. Великое Герцогство пять раз завоевало первое место на песенном конкурсе и занимает третье место по количеству побед, одержанных страной на Евровидении.
Участниками Евровидения-2024 стали:
— Австралия;
— Австрия;
— Азербайджан;
— Албания;
— Бельгия;
— Великобритания;
— Армения;
— Греция;
— Грузия;
— Дания;
— Эстония;
— Кипр;
— Латвия;
— Литва;
— Люксембург;
— Мальта;
— Молдова;
— Нидерланды;
— Германия;
— Норвегия;
— Польша;
— Португалия;
— Сан-Марино;
— Сербия;
— Словения;
— Украина;
— Франция;
— Финляндия;
— Хорватия;
— Чехия;
— Швейцария;
— Швеция;
— Израиль;
— Ирландия;
— Исландия;
— Испания;
— Италия.
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