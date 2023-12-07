Стало известно, какие страны примут участие в Евровидении-2024

Главное: В Евровидении-2024 примут участие 37 стран. Конкурс состоится в мае 2024 года в шведском городе Мальме.

Детали: В песенном конкурсе Евровидение-2024, который в мае следующего года состоится в шведском Мальме, примут участие представители 37 стран. Об этом сообщается на официальном сайте.

Однако в итоговом списке нет Румынии, сообщается, что переговоры с вещателем до сих пор продолжаются. В список тоже не вошла Россия. Ее исключили после полномасштабного вторжения в Украину. Беларусь была дисквалифицирована с конкурса в 2021 году после попытки его политизации.

В то же время, Люксембург впервые после 30-летнего перерыва примет участие в конкурсе. Великое Герцогство пять раз завоевало первое место на песенном конкурсе и занимает третье место по количеству побед, одержанных страной на Евровидении.

Участниками Евровидения-2024 стали:

— Австралия;

— Австрия;

— Азербайджан;

— Албания;

— Бельгия;

— Великобритания;

— Армения;

— Греция;

— Грузия;

— Дания;

— Эстония;

— Кипр;

— Латвия;

— Литва;

— Люксембург;

— Мальта;

— Молдова;

— Нидерланды;

— Германия;

— Норвегия;

— Польша;

— Португалия;

— Сан-Марино;

— Сербия;

— Словения;

— Украина;

— Франция;

— Финляндия;

— Хорватия;

— Чехия;

— Швейцария;

— Швеция;

— Израиль;

— Ирландия;

— Исландия;

— Испания;

— Италия.

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