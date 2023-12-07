Стало известно, сколько украинские банки заработали с начала года

Главное: Прибыль украинских банков растет, несмотря на войну. Заработали уже 122,7 миллиарда гривен.

Детали: Выяснилось, сколько украинские банки заработали с начала года. Данные, ссылаясь на цифры НБУ, приводит «Опендатабот».

Так, как стало известно, за десять месяцев украинские банки заработали 122,7 миллиарда гривен.

Отмечается, что это более чем в два раза больше за соответствующий период 2021-го года, когда прибыль составила 58,35 миллиарда гривен.

Информируется, что лишь четыре банка в нашей стране получили убытки в размере 99 миллионов гривен.

Сообщается, что доля прибыли государственных банков составляет 61%, что на 11% больше, чем в 2021-м году.

В то же время, как выяснилось, все четырнадцать банков с иностранным капиталом вышли в плюс. Общая прибыль группы составила 30,43 миллиарда гривен, что в 1,6 раза больше, чем за соответствующий период 2021-м года.

Известно, что доля иностранных банков в общей прибыли уменьшилась до 25%.

Банки с частным капиталом увеличили свою прибыль в 1,7 раза по сравнению с 2021-м годом. Доля прибыли банков этой группы в этом году уменьшилась до 14%.

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