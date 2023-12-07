Си Цзиньпин заявил о необходимости развития партнерства между Китаем и ЕС

Главное: Си Цзиньпин назвал Китай и Европу двумя основными силами, продвигающими многополярность, поддерживающими глобализацию и отстаивающими разнообразие.

Детали: Лидер Китая Си Цзиньпин во время встречи с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем и главой Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Пекине заявил, что Китай и ЕС должны быть партнерами и постоянно укреплять двустороннее политическое доверие. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на МИД КНР.

Си отметил прогресс в диалоге между двумя сторонами на высоком уровне, заявив, что взаимодействие между правительством КНР и руководящими институтами ЕС принесло значительные результаты в стратегической, торгово-экономической, экологической и цифровой сферах.

«Отношения между Китаем и ЕС имеют хороший импульс консолидации и роста», — отметил лидер КНР.

Он назвал Китай и Европу двумя основными силами, продвигающими многополярность, поддерживающими глобализацию и отстаивающими разнообразие.

«Отношения между Китаем и Европой имеют важное значение для глобального мира, стабильности и процветания. Мы обязаны обеспечить большую стабильность для мира, более сильный импульс для развития, а также большую поддержку глобального управления», — заявил Си Цзиньпин.

По его словам, в этом году исполняется 20-я годовщина всестороннего стратегического партнерства между Китаем и ЕС.

«Китай и ЕС должны быть партнерами для взаимовыгодного сотрудничества. Нам нужно постоянно укреплять двустороннее политическое доверие, строить стратегический консенсус и усиливать взаимодействие по направлениям, представляющим общий интерес», — отметил лидер КНР.

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