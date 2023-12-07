В Милане произошло весьма необычное ограбление

Главное: Необычное ограбление произошло в Милане. Бандиты проникли в банк через подкоп.

Детали: Громкое ограбление произошло в итальянском Милане. О нем пишет издание Corriere della Sera.

Сообщается, что четыре преступника проникли в местный банк через подкоп, после чего забрали 160 тысяч евро.

Преступление произошло утром среды, 6 декабря, когда в финансовом учреждении уже вовсю кипела работа и принимали клиентов.

Бандиты ненадолго взяли в заложники семь человек, связав им руки и ноги.

Известно, двое сотрудников банка были вынуждены проводить преступников к сейфу, после чего те скрылись с награбленным.

Прибывшая на место полиция нашла только подкоп, который вел в соседнюю пиццерию.

Выявлено уже, что у грабителей был южный акцент.

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