В Милане произошло весьма необычное ограбление

Главное: Необычное ограбление произошло в Милане. Бандиты проникли в банк через подкоп.
Детали: Громкое ограбление произошло в итальянском Милане. О нем пишет издание Corriere della Sera.
Сообщается, что четыре преступника проникли в местный банк через подкоп, после чего забрали 160 тысяч евро.
Преступление произошло утром среды, 6 декабря, когда в финансовом учреждении уже вовсю кипела работа и принимали клиентов.
Бандиты ненадолго взяли в заложники семь человек, связав им руки и ноги.
Известно, двое сотрудников банка были вынуждены проводить преступников к сейфу, после чего те скрылись с награбленным.
Прибывшая на место полиция нашла только подкоп, который вел в соседнюю пиццерию.
Выявлено уже, что у грабителей был южный акцент.
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