В детсадах Керчи запретили костюмы американских супергероев

Главное: В некоторых детсадах временно оккупированного Крыма запретили костюмы американских супергероев. В так называемом «министерстве образования Крыма» официальных рекомендаций детским садам не давали, решение приняли в дошкольных учреждениях самостоятельно.

Детали: В Керчи (временно оккупированный Крым) детям в детсадах запретили одеваться в костюмы американских супергероев на новогодние праздники. Об этом сообщает «Крым.Реалии».

«Руководство детских садов в Керчи запретило детям одевать на новогодние праздники костюмы персонажей американских комиксов, мультфильмов и кино. Вместо супергероев рекомендуют обратить внимание на героев русских народных сказок», — говорится в сообщении.

Как отметили в так называемом министерстве образования Крыма, официальных рекомендаций детским садам не давали, решение приняли в дошкольных учреждениях самостоятельно.

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