Киевлянам рассказали, где можно легально купить елку на праздники

Главное: Городские власти Киева объясняют, как отличить официальную ярмарку по продаже хвойных деревьев от стихийной, и просят покупать елки только в специально оборудованных местах новогодней торговли.

Детали: В Киеве до 31 декабря будут действовать 150 сезонных ярмарок по продаже натуральных хвойных деревьев и новогодних украшений. Об этом сообщает Официальный портал Киева.

В департаменте промышленности и развития предпринимательства призывают покупать хвойные деревья только на официальных точках продаж, поскольку на стихийных рынках елки реализуются без документов и могут быть вредными, а продающиеся на официальных точках продаж хвойные деревья выращены специалистами на специальных плантациях.

Городские власти Киева объясняют, как отличить официальную ярмарку по продаже хвойных деревьев от стихийной:

— на официальных точках продаж каждое новогоднее дерево имеет идентификационную бирку с цифровым номером, по которому можно проверить законность происхождения дерева;

— площадка должна быть надлежащим образом обустроена и размещаться по адресу в соответствии с перечнем сезонных ярмарок по продаже натуральных хвойных деревьев.

Полный список законных новогодних ярмарок в столице можно посмотреть по ссылке.

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