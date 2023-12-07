До конца войны депутаты не увидят ни каникул, ни отпусков

Главное: До конца войны нардепы будут работать без отпусков и каникул. С первого дня полномасштабного вторжения — 24 февраля 2022 года — Верховная Рада приняла решение работать в режиме одного пленарного заседания.

Детали: Член парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский заверил, что народные депутаты Украины до завершения действия режима военного положения будут работать без отпусков и каникул.

«С первого дня полномасштабного вторжения — 24 февраля 2022 года — Верховная Рада приняла решение работать в режиме одного пленарного заседания. То есть никаких каникул, никаких отпусков у народных депутатов нет. Есть нормы Конституции, которые требуют закрывать и открывать очередную сессию — в первый вторник сентября и первый вторник февраля, мы это делаем. А отпусков, перерывов, каникул в работе Верховной Рады не предполагается до завершения действия правового режима военного положения», — сказал нардеп.

В тему: Скандального депутата Тищенко «выперли» из партии из-за отдыха на Тайланде во время войны.