К Земле подлетел потенциально опасный астероид

Главное: Потенциально опасный астероид подлетел к Земле. Его диметр – до 1,2 километра.

Детали: Центр изучения околоземных объектов NASA сообщил, что в среду, 6 декабря, к Земле подлетел потенциально опасный астероид139622 (2001 QQ142). Он пролетит на расстоянии примерно 5,5 миллиона километров от нашей планеты.

Максимальное сближение с Землей ожидается ближе к полуночи.

Уточняется, что потенциально опасными считаются астрономические объекты, пересекающие орбиту нашей планеты на расстоянии до 0,05 астрономической единицы (менее 7,5 миллионов километров).

Эксперты говорят, что диаметр небесного тела может достигать от 540 до 1 200 метров.

При этом скорость астероида составляет 6,66 километра в секунду.

Добавим, что астрономы впервые засекли его еще 22 августа 2001-го года: совершив виток по своей орбите, астероид вернулся в зону видимости.

Также было сказано, что данный объект относится к Земля-кроссерам, то есть астероидам, пересекающим орбиту Земли.

Впрочем, столкновение астероида с нашей планетой не прогнозируется.

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