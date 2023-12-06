Есть большой риск проиграть войну без помощи США, — Ермак

Главное: По словам Андрея Ермака, если США прекратят помогать Украине, есть большой риск проиграть войну. Он добавил, что Украина нуждается не только в военной помощи, но и в поддержке бюджета.

Детали: Без помощи Соединенных Штатов Америки есть большой риск, что Украина может проиграть войну с Россией. Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, сообщает «Голос Америки».

Находясь в Вашингтоне на событиях в Институте мира 5 декабря Ермак призвал Конгресс США как можно скорее одобрить дополнительное финансирование для Украины.

«Если помощь, которая сейчас обсуждается в Конгрессе, будет отложена — я не говорю не принята — это создаст большой риск того, что мы будем в том же положении, в котором мы сейчас. И конечно это с большой вероятностью сделает невозможным продолжение освобождения территорий и создаст большой риск проиграть войну», — подчеркнул руководитель Офиса президента.

Он добавил, что Украина нуждается не только в военной помощи, но и в поддержке бюджета.

«Украина сейчас работает с партнерами, чтобы завершить план на следующий год. Мы хотим выиграть как можно скорее, потому что прошло уже два года и два года — это большой срок», — отметил Ермак.

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