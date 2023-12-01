Пентагон перенес передачу Украине дальнобойных бомб GLSDB

Главное: США решили перенести передачу Украине дальнобойных бомб GLSDB на первую половину 2024 года и проведут дополнительные испытания, сообщает Reuters.

Детали: США переносят на первую половину 2024 года передачу Украине первой крупной партии реактивных бомб малого диаметра наземного базирования (GLSDB), адаптированных для нанесения ударов на дальность около 160 км. Об этом сообщает информагентство Reuters.

«Люди, знакомые с текущими терминами, говорят, что доставка в США компанией Boeing, генеральным подрядчиком GLSDB, состоится в конце декабря, после чего пройдут несколько месяцев испытаний перед отправкой в Украину», — говорится в сообщении.

Представитель Пентагона сообщил, что в ведомстве ждут «предоставление этой ключевой возможности в начале 2024 года после успешной проверки». Это означает, что намечается еще один срок испытаний.

Контракт о начале производства GLSDB был подписан в марте. Для производства были необходимы материалы, предоставленные государством, поэтому подписание контракта ограничило его начало.

GLSDB — дальнобойная крылатая бомба способна поразить цель на расстоянии в 150 километров. Снаряд — экспериментальный гибрид, сочетающий в себе авиационную бомбу малого диаметра GBU-39 с ракетным двигателем от реактивного снаряда M26.

GLSDB производится совместно шведскими компаниями SAAB AB (SAABb.ST) и Boeing Co (BA.N).

Вооружение пригодно для использования в любых погодных условиях и может использоваться против бронетехники.

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