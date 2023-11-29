В Офисе генпрокурора озвучили цифры убитых оккупантами украинских детей

Главное: В Офисе генпрокурора сообщили, что Россия убила не менее 511 украинских детей. Эти цифры не окончательны, продолжается работа по их установке в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Детали: В результате вооруженной агрессии РФ в Украине погибли не менее 511 детей. Такие официально подтвержденные данные приводит Офис генерального прокурора Украины.

«По состоянию на утро 29 ноября 2023 года, по официальной информации ювенальных прокуроров, 511 детей погибли и более 1148 получили ранения разной степени тяжести. Эти цифры не окончательны. Продолжается работа по их установлению в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях говорится в сообщении», — отметили в ведомстве.

За предыдущие сутки, 28 ноября, в результате обстрела г. Середина-Буда Шостинского района Сумской области погибла 7-летняя девочка.

Сообщается, что больше всего погибших и раненых детей зарегистрировано в Донецкой области — 492, Харьковской — 304, Херсонской — 139, Киевской — 129, Запорожской — 100, Николаевской — 97, Днепропетровской — 97, Черниговской — 72, Луганской — 67.

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