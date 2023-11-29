Ведьмы Шотландии оправданы не будут

Главное: Шотландия отказалась принять закон, оправдывающий ведьм, которых обвинили в колдовстве с XVI по XVIII век.

Детали: Власти Шотландии не приняли закон, оправдывающий женщин, которые были обвинены в колдовстве с XVI по XVIII век, сообщает Адекватная конспирология.

Посмертно оправдать ведьм в прошлом году предложила парламентарий Натали Дон. Однако позже ее назначили на пост министра, и законопроект был отозван согласно правилам парламента.

С 1563 по 1736 годы подверглись пыткам и были казнены по обвинению в колдовстве около 4000 женщин.