Бизнесмен Крючков за 9 млрд грн кормит армию опасными продуктами: начались обыски, - СМИ

ГБР расследует деятельность компаний «Атомсервис», «Актив компани», «Ректан», «Ресурс-Сервис КМ», «Армисет» и «Военсервис-Волонтер», входящих в орбиту бизнесмена Леонида Крючкова. В ноябре на этих предприятиях начались обыски, сообщает Lenta.ua.

Упомянутые предприятия, имеющие связь с Крючковым и его братом Дмитрием, уже не в первый раз привлекают внимание силовиков. Компании подозревают в поставках некачественных продуктов питания украинским военным.

«Согласно официально обнародованной информации в открытых источниках, группа фирм Крючкова в 2023 году подписали контракты на поставку продуктов питания для Минобороны на сумму более 9 млрд грн. Однако интересны не суммы, а детали: вместо сливочного масла поставщик закупил опасный для здоровья спред на основе пальмового масла и продавал его Вооруженным Силам втрое дороже, чем реальная рыночная стоимость», – говорится в публикации.

Не исключено, что в схеме задействована целая группа военных на всех уровнях Министерства обороны, ответственных за поставку и приемку продуктов питания. По данным источников, обыски были проведены также и в самом МО.

Медийщики описывают, как могла действовать одна из таких преступных схем: поставщик привез товара на 1 млн грн, а в документах прописал количество на 2 млн грн.

Одной из вышеупомянутых фирм – «Атомсервису» – еще летом посчастливилось стать победителем в 8 тендерах Минобороны на общую сумму 7,21 млрд грн. Победу компании пролоббировала Дана Яровая, входящая одновременно в состав Антикоррупционного совета при МО, а также в Антикорсовет по закупкам, что является недопустимым совместительством из-за прямого конфликта интересов.

Яровая публично защищала «Атомсервис», несмотря на то, что эта компания была отмечена как неблагонадежная.