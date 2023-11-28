Одиозная американская конгрессвумен призвала прекратить финансирование Украины

Главное: Американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин наехала на Украину. Призвала остановить финансирование нашей страны.

Детали: Американская конгрессвумен от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин продолжает критиковать Украину. Она сделала одиозную запись в социальной сети Х.

Политик отметила: «Наша граница – это худший кризис национальной безопасности в истории США. Безопасность границ США не должна сочетаться с финансированием проигрышной войны в Украине. Украина не 51-й штат».

Она добавила: «Американцы не поддерживают войну в Украине и не хотят продолжать финансировать Украину».

Американка добавила: «Любой законопроект, объединяющий нашу собственную безопасность границ с дополнительными миллиардами для Украины, является пощечиной американскому народу».

В тему: Одиозная американская конгрессвумен считает, что США могут ввести войска в Украину.