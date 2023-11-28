Циклонов станет больше: синоптик огорошил украинцев своим прогнозом

Главное: В Украине меняется погода. Циклонов станет больше.

Детали: Кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, чего ждать от погоды украинцам. Эксперта небесной канцелярии цитирует издание «Метеопрог».

Так, по его словам, циклон Фил, который бушевал в нашей стране, стал одним из самых мощных в Черноморском регионе за последние несколько десятилетий.

При этом специалист предупреждает, что в будущем такие циклоны могут образовываться все чаще.

Поясняется, что данный циклон имел ряд особенностей, благодаря которым он выделялся на фоне других фронтальных вихрей умеренных широт, в частности, око бури на спутниковых снимках, взрывное углубление над морской поверхностью и чрезвычайно компактные размеры центральной части.

Впрочем, синоптик говорит, что данное событие нельзя назвать штормом века, так как в прошлом веке наблюдались циклоны подобной силы (в октябре 1969-го года и ноябре 1992-го года).

Сказано: «Вероятно, что с учетом изменения климата повторяемость циклонов с ураганными ветрами в Азово-Черноморском регионе может возрасти».

Резюмируется, что этому также способствует преобладание положительной аномалии температуры поверхности моря, которое летом существенно прогревается, а зимой не успевает сильно остыть.

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