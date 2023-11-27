Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Загадочный космический луч озадачил ученых

Загадочный космический луч озадачил ученых

Александр Панько
27.11.23 18:59
131
Загадочный космический луч озадачил ученых

Главное: Ученые, занимающиеся изучением космических лучей, опубликовали результаты своего исследования, касающиеся загадочного явления. Удалось обнаружить редкую частицу с удивительно высокой энергией, прибывшую не из нашей галактики. Причина ее появления остается неизвестной.

Детали: Ученые, изучающие космические лучи, представили в издании Science результаты исследования очень загадочного события. Астрофизикам удалось обнаружить очень редкую частицу с невероятно высокой энергией, которая прибыла не из нашей галактики, но что вызвало ее появление пока не известно, пишет ScienceAlert.

Космические лучи представляют собой заряженные частицы, в основном протоны и электроны, которые летят сквозь космос почти со скоростью света и постоянно попадают на Землю. Если Солнце производит космические лучи низкой энергии, то космические лучи высокой энергии имеют совершенно другой источник. Считается, то они прилетают к нам из-за пределов Млечного Пути.

До сих пор ученые не могут точно определить источник появления космических лучей. Согласно теориям, эти частицы связывают с гамма-всплесками, черными дырами, взпывами сверхновых и столкновением звезд. Существуют гипотезы, что некоторые высокоэнергетические частицы прилетают к нам из войдов, то есть из регионов пустого космоса между галактиками.

Согласно исследованию, была обнаружена маленькая частица, которая несла более 240 экзаэлектронвольт энергии и по мощности она уступает только частице Oh-My-God, которую обнаружили в 1991 году (она несла 320 экзаэлектронвольт энергии). Для сравнения, энергия электрона в полярном сиянии составляет 40 000 электронвольт. Космические лучи сверхвысокой энергии несут в десятки миллионов раз больше энергии, чем любой ускоритель частиц, такой как Большой адронный коллайдер.

Новая частица, которая скорее всего является протоном, получила название Аматэрасу в честь богини Солнца в японской мифологии. Обнаружить этот космический луч удалось с помощью специального детектора Telescope Array, расположенного в США.

Когда космический луч попадает в атмосферу Земли, то он сталкивается с другими частицами и появляется космический ливень, который достигает поверхности планеты. А здесь специальные детекторы фиксируют появление таких частиц очень высокой энергии.

Но источник происхождения частицы Аматэрасу ставит ученых в тупик, ведь они не знают, откуда она взялась. Отследив траекторию движения этого космического луча, ученые не обнаружили в космосе никакого высокоэнергетического объекта или явления, которые могли бы быть источником обнаруженной частицы. Появилась гипотеза, что космический луч прибыл из-за пределов нашей галактики и его источник может находится в одном из близких к Млечному Пути войдов, то есть огромном пустом участке космоса, где почти нет никаких астрономических объектов. Если этот луч прибыл из пустоты, то что же является его источником? Ученые пока не могут ответить на этот вопрос.

Авторы исследования говорят, что появление такого мощного космического луча мог вызвать неизвестный астрономический феномен, которого никогда не наблюдали ученые. Появилась даже гипотеза, что источником космического луча может быть какой-то дефект в ткани пространства-времени. Пока что происхождение частицы Аматэрасу остается загадкой.

Тэги: наука, космические лучи

Комментарии

Статьи

17.11.23 15:24

Сколько украинцы тратят на домашних животных?

Автор: Агата Кловская

Дайджест

Амнистия капиталов в Украине закончилась печально. Для тех, кто в нее поверил
23.11.23 18:55

Амнистия капиталов в Украине закончилась печально. Для тех, кто в нее поверил

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Сайт «Фраза» запускает украинскую версию: уже скоро
Сайт «Фраза» запускает украинскую версию: уже скоро
Сайт «Фраза» запускает украинскую версию: уже скоро
Сайт «Фраза» запускает украинскую версию: уже скоро
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
27.11.23 19:30

Гремучее золото: раскрыта 400-летняя алхимическая тайна

27.11.23 19:06

Театр на Подоле превратил некомпетентного эконома Зеленского в Залуского

27.11.23 16:57

В НАТО увидели большую победу для Украины

27.11.23 15:50

В Одессе несколько человек замерзли насмерть, — СМИ

27.11.23 15:23

Российская ПВО ударила по жилому дому в Подмосковье, — соцсети

27.11.23 15:03

В Украине нужно создать «Дорогоуказатель для раненого и его семьи», который будет помощником для тех, у кого случится эта трагедия, – Сошинский

27.11.23 14:46

Китай открестился от идеи совместного с РФ строительства подводного тоннеля в Крым

27.11.23 14:25

Россия терпит наибольшие потери с начала войны, — британская разведка

27.11.23 13:52

В Киев прибыла вице-президент Еврокомиссии

27.11.23 15:50

В Одессе несколько человек замерзли насмерть, — СМИ

27.11.23 13:18

Скифское золото вернулось в Украину

27.11.23 12:49

В Киеве растет заболеваемость гриппом и ОРВИ

27.11.23 09:38

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 325 580 солдат

26.11.23 14:55

ТЦК и проверка документов: готовится новый разрешительный законопроект

24.11.23 14:28

Германия развернет в Украине еще одну систему Patriot зимой

24.11.23 13:25

Украинцам напомнили точные даты зимних праздников по новому календарю

24.11.23 12:48

Украинцев предупредили о масштабных отключениях электричества

24.11.23 11:51

Крымские партизаны сообщают о ночных ударах по воинским частям в Крыму

24.11.23 10:35

В России заявили об атаке дронов на воинскую часть в Волгоградской области

21.11.23 08:38

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 319 820 солдат

21.11.23 10:53

В Польше увидели угрозу в возможном вступлении Украины в ЕС

21.11.23 15:49

В Винницкой области ждут новую волну гепатита А

21.11.23 10:42

Гепатит А вплотную подобрался к Киеву

21.11.23 16:58

Николай Оголобяк: в РФ за участие в войне помиловали сатаниста-убийцу

21.11.23 15:22

Оккупанты повредили газопроводы в трех областях Украины

21.11.23 10:25

Министр обороны Германии прибыл в Киев

21.11.23 11:44

Норвежские ученые рассказали, как питаться, чтобы жить долго

21.11.23 09:35

Трамп похвастался своим здоровьем

21.11.23 08:57

Синоптик напугала своим прогнозом: скоро в Украину придут сильнейшие морозы

Фото и Видео
Скифское золото вернулось в Украину
Скифское золото вернулось в Украину
Скифское золото вернулось в Украину
Скифское золото вернулось в Украину
Сильный ветер разорвал самый большой флаг Украины
Сильный ветер разорвал самый большой флаг Украины
Наводнения в Сомали привели к многочисленным жертвам
Наводнения в Сомали привели к многочисленным жертвам
Снежный шторм в Одессе: стало известно о катастрофических последствиях
Снежный шторм в Одессе: стало известно о катастрофических последствиях
Голодный путь (Famine Way): украинцы создали компьютерную игру о Голодоморе
Голодный путь (Famine Way): украинцы создали компьютерную игру о Голодоморе
Игра в кальмара (2023): участники реалити-шоу подали в суд на Netflix
Игра в кальмара (2023): участники реалити-шоу подали в суд на Netflix
Яна Булгачева: украинский трансгендер снялся для казахстанского PlayBoy
Яна Булгачева: украинский трансгендер снялся для казахстанского PlayBoy
Беспилотник «Термит»: РФ запустила производство ударных минивертолетов
Беспилотник «Термит»: РФ запустила производство ударных минивертолетов
Существо из Кёнсона (2023): дата выхода и тизер нового сериала от Netflix
Существо из Кёнсона (2023): дата выхода и тизер нового сериала от Netflix
Яна Дога: известную блогершу разоблачили на шоу «Супермама»
Яна Дога: известную блогершу разоблачили на шоу «Супермама»
fraza.com
Новости блогосферы
18.11.23 12:30

Архитектурное убожество современного Киева
19.09.23 20:05

Страшная дилемма мобилизации по-украински
13.08.23 21:11

Украинский малый бизнес уходит в Польшу
11.08.23 18:34

Из Украины массово выезжают парни, которым скоро должно исполниться 18

Опрос

Когда закончится война в Украине?

посмотреть результаты
© 2023 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.