В НАТО увидели большую победу для Украины

Главное: Йенс Столтенберг заявил, что НАТО видит большое поражение России в войне против Украины. Только Украина будет решать, какой может быть приемлемый путь, чтобы положить конец войне, отметил генсек Альянса.

Детали: Украина «уже добилась большой победы» в войне с российскими агрессорами. Об этом в понедельник, 27 ноября сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Брюсселе во время пресс-конференции накануне встречи министров иностранных дел стран Альянса.

У него спросили о возможности мира для Украины в обмен на сдачу территорий и отказ от членства в НАТО. В ответ Столтенберг напомнил, что в начале войны ожидалось, что «Украина упадет через неделю», и Киев попадет под контроль войск РФ «за дни», но этого не произошло. Украинцы не только отбили российские войска с севера, востока и юга, а освободили 50% территории, которую Россия оккупировала в начале войны.

«Это — большая победа для Украины. В то же время Россия терпит большие потери, десятки тысяч личного состава, Россия все больше изолирована политически, слабее экономически. В итоге мы видим большое поражение России — она не достигла стратегической цели контролировать Украину, а украинцы достигли многого. Еще раз — это решать Украине (каким может быть приемлемый путь, чтобы положить конец войне), наша ответственность — поставить их в сильную позицию. Поэтому я приветствую продолжающуюся поддержку союзников», — сказал генсек.

Также он снова подтвердил, что Украина не сможет стать полноправным членом НАТО, пока на ее территории идет война.

«Рано говорить каким будет решение Вашингтонского саммита. Все страны-члены НАТО согласовали, что при условии войны полное членство невозможно. Но мы будем и дальше рассматривать, каким образом мы можем сделать ближе Украину и НАТО друг к другу, готовясь к саммиту в Вашингтоне», — сказал Столтенберг.

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