В Одессе несколько человек замерзли насмерть, — СМИ

Главное: В Одессе насмерть замерзли три человека. Погибшие могли быть бездомными. Все тела без следов насильственной смерти, утверждают источники.

Детали: На улицах Одессы нашли трупы трех человек, которые, вероятно, замерзли насмерть в результате непогоды. Об этом сообщило местное издание Думская со ссылкой на источник в правоохранительных органах в понедельник, 27 ноября.

«Три трупа, вероятно бездомных, нашли в Одессе накануне. Все они без следов насильственной смерти», — говорится в сообщении.

Утверждается, что в Щепном переулке было обнаружено тело мужчины с переохлаждением, на автобусной остановке на Академика Лазарева — тело женщины, а на Привокзальной площади — мужчину.

Как известно, накануне в Украине значительно ухудшились погодные условия — на большинстве территории страны сильные снегопады и шквальный ветер. Одним из наиболее пострадавших регионов стала Одесская область — известно о 13 пострадавших.

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