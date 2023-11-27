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Новости > В Украине нужно создать «Дорогоуказатель для раненого и его семьи», который будет помощником для тех, у кого случится эта трагедия, – Сошинский

В Украине нужно создать «Дорогоуказатель для раненого и его семьи», который будет помощником для тех, у кого случится эта трагедия, – Сошинский

Александр Панько
27.11.23 15:03
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В Украине нужно создать «Дорогоуказатель для раненого и его семьи», который будет помощником для тех, у кого случится эта трагедия, – Сошинский

В Украине необходимо ввести информирование раненых и их семей о возможных действиях после ранения. Об этом заявил президент международного благотворительного фонда «Здоровье украинского народа» Сергей Сошинский во время круглого стола «Груз 300».

Он отметил, что сейчас работает над «Дорогоуказателем для раненого и его семьи» «Этот документ должен быть гайдом, картой, которая будет указателем для каждой семьи, у кого может случиться эта трагедия. Мы планируем выпустить в январе 2024 года», — сказал Сошинский.
Кроме того, необходимо обеспечить семьям помощь по уходу за раненым во время его лечения и реабилитации (обеспечение транспортом), определенную правовую защиту от увольнений.

Эксперты предлагают подвигать врачей к непрерывному профессиональному развитию, а также инициировать внедрение опыта взаимодействия больниц с национальными социальными программами, помогающими спасать раненых.

Также предлагается создать реестр рекомендованных психотерапевтов и клиник для работы с ранеными, согласовать методики и техники психотерапевтической поддержки, создать удобный справочник по реабилитации для самостоятельной проверки раненым возможностям реабилитационного центра.

«У нас есть предложение сформировать перечень официальных наград, которыми могут быть награждены раненые и за счет которых раненые смогут получить льготы», — отметил Сошинский.

Еще необходимо сформировать с институтами и Ассоциацией благотворителей реестр неприбыльных организаций, занимающихся ранеными, согласовать критерии и наладить взаимодействие для улучшения оказания медицинской помощи бойцам. Не менее важна и борьба с мошенниками и псевдоволонтерами.

Эксперты отметили важность юридической основы формирования Национального комитета заботы о раненых в сотрудничестве с министерствами и общественными организациями, а также усилении национальной безопасности из-за заботы о раненых.

«В нашей стране у власти объективно сейчас есть все козыри, и есть свобода, и возможность, и ресурсы поддерживать раненых. Ветераны, раненые — это большой ресурс для государства, если государство и общество будут заботиться о них», — резюмировал Сошинский.

По его словам, на сегодняшний день насчитывается около 150-200 тысяч раненых бойцов, при этом около 10-15 тысяч прошли ампутацию.
Первое, с чем сталкивается боец после ранения, — это эвакуация, отметил он. «Огромное количество людей мы теряем во время эвакуации, потому что эти первые километры являются самыми сложными. Но также многое теряется здоровья и на последующих этапах эвакуации, пока человек не попадает в медицинский госпиталь», — отметил президент МБФ.

Тэги: операция, война, ампутация, раненый, Сергей Сошинский, #ВрятуйКінцівку, Здоровье украинского народа

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