Российская ПВО ударила по жилому дому в Подмосковье, — соцсети

Главное: Российские паблики пишут, что ПВО ударила по жилому дому под Москвой. Событие произошло в ночь на 26 ноября, когда российская ПВО отражала атаку неизвестных дронов на Москву.

Детали: Разгонный блок зенитного ракетно-пушечного комплекса Панцирь-С пробил стену жилого дома в Подмосковье во время атаки беспилотников на Москву в ночь на 26 ноября. Об этом сообщил российский Telegram-канал Astra.

По информации источников канала, в 3:30 26 ноября в потребительском кооперативе Сад в поселке Часцы в Кубинке Одинцовского городского округа разгонный блок Панцирь пробил стену дома местным жителям.

Поврежден двухэтажный деревянный дом. На месте возник пожар, который хозяева потушили сами. Пострадавших нет.

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