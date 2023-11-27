В Киеве растет заболеваемость гриппом и ОРВИ

Главное: В Киеве общий уровень госпитализации среди заболевших гриппом и ОРВИ остался на уровне прошлой недели, однако вырос среди детей. Большинство случаев госпитализации связано с COVID-19.

Детали: За прошедшую неделю в Киеве на 33% выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ, в том числе COVID-19. Об этом сообщили в Киевском городском центре контроля и профилактики заболеваний Минздрава, пишет Официальный портал Киева.

За неделю зарегистрировано 15 455 новых случаев заболеваний, уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 34,4%.

Взрослых заболело 6102 (рост на 21,6%), детей — 9353 (рост на 41,6%).

«Дети составляют 60,5% от общего количества, а на прошлой неделе — 56,8%. Заболеваемость среди детей школьного возраста выросла на 35,8%. В частности, среди школьников зарегистрирован 4 861 случай», — говорится в сообщении.

Сообщается, что общий уровень госпитализации среди заболевших гриппом и ОРВИ остался на уровне прошлой недели, однако вырос среди детей. В столичные медучреждения за последнюю неделю госпитализированы 289 человек, 168 из которых — дети.

«В частности, госпитализированы 150 больных COVID-19, из них 41 — ребенок. В отделении реанимации и интенсивной терапии находится 14 взрослых пациентов. Всего на прошлой неделе COVID-19 заболели 1 093 человека, в том числе 109 детей до 17 лет. Зарегистрировано 10 лет. Зарегистрировано 10 летальных исходов среди взрослых. Напоминаем, что наиболее действенной защитой от тяжелого течения коронавирусной болезни есть вакцинация», — сообщают специалисты.

В тему: В Минздраве рассказали, сколько штаммов коронавируса фиксируют в Украине и где заболеваемость выше.