Жертвами молний в Индии стали десятки людей

Главное: В Индии молнии ударили по людям. Погибли 24 человека.

Детали: В Индии бушует жуткая непогода. В штате Гуджарат от удара молний всего за два дня погибли 24 человека.

При этом еще 23 местных жителя получили различные травмы из-за сильных дождей.

Власти региона говорят, что за двое суток тут выпали сильные осадки, сопровождавшиеся грозами и градом.

В некоторых местах в сутки выпало до 144 мм осадков.

Информируется, что ливни нанесли ущерб домам и привели к потере скота по всему штату.

В тему: Появилось видео, как в Колумбии молодую девушку убила молния.