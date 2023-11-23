Синоптики сообщили, что в Украину идет потепление

Главное: Морозы в Украине отступают. Идет потепление.

Детали: Погода в Украине снова меняется. Синоптики говорят, что морозы отступают и идет потепление.

Появился прогноз Гидрометцентра на ближайшее время.

Так, как говорят эксперты небесной канцелярии, в пятницу, 24 ноября, ночью будет от 2 мороза до 3 тепла. На востоке до минус 6. Днем 1-6 тепла, в южной части плюс 6-11.

В западных, северных и северо-восточных областях дождь (ночью с мокрым снегом), на остальных территориях без существенных осадков.

Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду, кроме южной части страны возможны порывы 15-20 метров в секунду, а в Карпатах 25-30 метров в секунду. В горах пройдет снег, ночью будет 1-6 мороза, а днем около нуля.

В Киеве завтра ожидается дождь, ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду, вероятны порывы 15-20 метров в секунду. Ночью 0-2 тепла, а днем плюс 3-5.

В субботу, 25 ноября, в Днепропетровской и Кировоградской областях пройдут дожди, в Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях ожидаются дожди с переходом в мокрый снег. Ночью в Карпатском регионе, а днем в других западных областях прогнозируется небольшой снег. На остальных территориях должно быть без осадков.

Ветер северо-восточный, в западных и северных областях юго-западный, 7-12 метров в секунду, в южной части местами порывы 15-20 метров в секунду.

Ночью и днем ожидается от 3 мороза до 2 тепла, в южной части ночью 1-6 тепла. Днем в центральных, восточных, южных областях плюс 3-8, в Крыму 9-13 тепла. А вот в Карпатах ночью и днем 3-8 мороза.

Послезавтра в Киеве должно быть без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду. Ночью 1-3 мороза, а днем 0-2 тепла.

Также стало известно, что днем 26 числа и ночью 27 числа в Киеве и области прогнозируют сложные погодные условия: сильные снегопады, усиление ветра до 17-22 метров в секунду, местами в области 25 метров в секунду. Ожидаются вьюги, снежные заносы, на дорогах будет гололедица.

Украинцев предупредили, что непогода может привести к усложнению работы коммунальных и энергетических предприятий, нарушению и прекращению движения транспорта на дорогах и улицах.

В тему: Спасатели предупредили украинцев об опасности снега и мороза.