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Новости > В ООН обновили данные о количестве жертв войны в Украине

В ООН обновили данные о количестве жертв войны в Украине

Агата Кловская
22.11.23 13:37
128
В ООН обновили данные о количестве жертв войны в Украине

Главное: В ООН говорят о 10 тысячах жертв из-за войны в Украине. Но реальные цифры гораздо выше.

Детали: Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине заявила, что по состоянию на 21 ноября 2023 года количество жертв среди гражданского населения превысило 10 тысяч, а раненых уже более 18 500 человек. Об этом говорится в новом отчете ООН.

«Десять тысяч погибших гражданских — это мрачная веха для Украины. Война РФ против Украины продолжается уже 21-й месяц и грозит превратиться в длительный конфликт, что повлечет за собой потери человеческих жизней, масштабы которых немыслимы», — заявила глава Мониторинговой миссии Даниэль Белль.

По данным комиссии, значительная часть смертей и ранений фиксируется вдали от линии фронта. Это связано с тем, что российская армия применяет дальнобойные ракеты и барражировочные боеприпасы. Они поражают населенные пункты по всей стране.

За последние 3 месяца большинство жертв произошло на подконтрольной правительству Украины территории.

«Можно констатировать, что в Украине сейчас нет полностью безопасных мест», — сказала Белль.

Она также обращает внимание на то, что часто гибнут пожилые люди, не имеющие возможности уехать в безопасные места.

В то же время в ООН считают, что реальное количество потерь среди гражданских значительно выше озвученного.

В тему: Около 20% украинских семей испытывают нехватку пищи.

Тэги: жертвы, общество, ООН, война в Украине

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