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Новости > Украина - не Россия. Двадцать лет спустя: Леонид Кучма «разродился» новой книгой

Украина - не Россия. Двадцать лет спустя: Леонид Кучма «разродился» новой книгой

Агата Кловская
20.11.23 20:24
192
Украина - не Россия. Двадцать лет спустя: Леонид Кучма «разродился» новой книгой

Главное: Леонид Кучма презентовал новую книгу под названием «Украина — не Россия. Двадцать лет спустя». Это продолжение предыдущей книги «Украина — не Россия».

Детали: Экс-президент Украины Леонид Кучма презентовал книгу «Украина — не Россия. Двадцать лет спустя». Во время презентации книги Кучма заявил, что если предыдущее издание «Украина — не Россия» адресовалось преимущественно российскому читателю, то «Украина — не Россия. Двадцать лет спустя» написана для украинского читателя.

«20 лет назад я хотел на понятных им (россиянам — Ред.) примерах объяснить, почему мы разные нации, почему Украина — не Россия. Почему они должны оставить нас в покое, если не способны на равноправные отношения, на дружбу. Но та позорная радость, с которой большинство россиян воспринимала путинское вторжение, показала, что напрасно я тогда пытался что-то им объяснить. Все добрые слова о России, сказанные когда-то, сожгла, выжгла сама Россия», — подчеркнул автор.
 
По словам Кучмы, решение написать новую книгу возникло после того, как в январе этого года российская ракета попала в многоэтажку в Днепре, и на фотографии с места удара он увидел обгоревшую книгу «Украина — не Россия».
 
В только что изданной книге Кучма делится своим взглядом на события ХХ века и последних лет.
 
«20 лет назад я заканчивал работу над книгой с надеждой. Да, говорил я, Украина — не Россия. Но два государства могут жить, как хорошие соседи, не просто не враждуя, но и делая друг друга сильнее. 20 лет назад к обеим странам у меня были теплые чувства. Сегодня же я испытываю безграничную гордость за Украину и безграничный гнев на Россию», — написал Кучма.

Тэги: книга, Леонид Кучма

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