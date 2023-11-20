День мужчин 19 ноября: в Украине введут новый праздник

Главное: 19 ноября в Украине, возможно, будут праздновать Международный день мужчин. Такое предложение внесли в ВРУ.

Детали: В Украине хотят ввести Международный день мужчин, который предлагают отмечать 19 ноября.

Законопроект с таким предложением ввести Международный день мужчин внесли семеро депутатов «Слуги народа» во главе с Марией Мезенцевой.

Необходимость такого праздника обосновывается «гендерным равенством».

Справка: 19 ноября — это международная дата, отмечаемая в 80 странах. Первым Международный день мужчи ввел в Тринидаде и Тобаго в 1999 доктор Джером Тулак Сингх в честь дня рождения своего отца.