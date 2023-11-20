Жоэль Геррио и Сандрин Жоссо: престарелый французский депутат пытался изнасиловать свою коллегу

Главное: 66-летний французский депутат Жоэль Геррио пытался изнасиловать свою коллегу 48-летнюю Сандрин Жоссо.

Детали: Во Франции набирает обороты скандал вокруг попытки изнасилования 48-летней женщины-депутата Сандрин Жоссо ее же коллегой из сената 66-летним Жоэлем Геррио, сообщает BFMTV.

Немолодой парламентарий Жоэль Геррио, у которого дома нашли экстази, защищается неумело.

Геррио якобы считал, что это вещество совсем безвредное, поэтому и «поделился» им с коллегой Сандрин Жоссо.

Сама Сандрин Жоссо находится под наблюдением врачей.

Жоэлю Геррио грозит исключение из партии и лишение депутатского мандата. Всего лишь.