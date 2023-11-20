Украинцам объяснили, как найти ближайший Пункт несокрушимости

Главное: В Украине заработало почти 11 тысяч Пунктов несокрушимости. Стало известно, как их найти.

Детали: По всей Украине уже действуют 10 945 Пунктов несокрушимости, созданы и готовы к открытию — еще 2 356. Дорогу к ближайшему пункту можно найти в приложении Дія. Об этом сообщает Мининфраструктуры.

Среди первоочередных задач на заседании Координационного штаба были названы:

— скорейший перевод в режим действующих 2 356 Пунктов несокрушимости;

— обеспечение пунктов генераторами и дополнительными отопительными средствами;

— обеспечение подключения Пунктов несокрушимости к фиксированному интернет доступу;

— создание достаточных запасов горюче-смазочных материалов для бесперебойной работы генераторов;

— завершение обновления данных о местоположении Пунктов несокрушимости и их комплектации для отображения информации в приложении Дія.

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