Искусственный интеллект подтвердил наличие двойников у Путина

Главное: Искусственный интеллект подтвердил, что у Путина есть двойники. Исследователи использовали ИИ, чтобы сравнить черты лица, движения и голоса Путина на записях его различных публичных появлений.

Детали: Японские телевизионщики провели расследование с помощью искусственного интеллекта, которое показало, что у российского президента Владимира Путина по меньшей мере два двойника, сообщает британский таблоид The Sun.

Речь идет об исследованиях Института аудиосопровождения Японии и крупной японской телесети TBS, которые использовали искусственный интеллект, чтобы сравнить черты лица, движения и голос Путина на записях его различных публичных появлений.

Слухи о наличии у русского диктатора двойников распространяются годами, но новые исследования подтверждают это.

Так, исследователи заключили, что настоящий Путин принимал в этом году парад на День победы, но другой Путин инспектировал Крымский мост 11 месяцев назад. Искусственный интеллект выявил лишь 53% совпадения между фотографиями из этих событий, что заставляет исследователей предполагать, что это был двойник.

В тему: В ГУР рассказали, сколько у Путина двойников.