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Новости > Украину продолжит засыпать снегом: синоптики дали неутешительный прогноз

Украину продолжит засыпать снегом: синоптики дали неутешительный прогноз

Агата Кловская
20.11.23 13:54
141
Украину продолжит засыпать снегом: синоптики дали неутешительный прогноз

Главное: Зима наступает на Украину. Продолжит идти снег.

Детали: Синоптики предупредили, что в ближайшие дни Украину продолжит засыпать снегом. Появился прогноз Гидрометцентра.

Эксперты небесной канцелярии говорят, что во вторник, 21 ноября, небольшой мокрый снег и дождь ожидаются в западных, Житомирской и Винницкой областях. Ночью и утром местами налипание мокрого снега, на дорогах местами гололедица.

При этом, по их словам, на остальной территории будет без существенных осадков. Ветер юго-восточный, на Левобережье северо-западный, 5-10 метров в секунду.

Ночью прогнозируют 1-6 мороза, в западных областях и в Крыму от 1 мороза до 4 тепла. Днем от 2 мороза до 3 тепла, в большинстве западных и юго-западных областях плюс 3-8, в Одесской области и в Крыму 6-11 тепла.

Завтра в Киеве должно быть без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду. Ночью 3-5 мороза, днем 0-2 тепла.

В среду, 22 ноября, прогнозируются осадки преимущественно в виде снега, на юге пройдут дожди. Ночью в восточных и Сумской областях без осадков. В центральных, западных и Запорожской областях местами налипания мокрого снега, гололедица.

На севере Украины ночью и днем 1-6 мороза. В восточных областях ночью минус 6-11, днем 2-7 мороза. На юге ночью 0-5 тепла, днем плюс 3-8, в Одесской области и в Крыма до 11 тепла. На остальной территории ночью и днем от 3 мороза до 2 тепла.

На дорогах, кроме юга, гололедица. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, 5-10 метров в секунду, в южной части порывы 15-22 метров в секунду.

Послезавтра в Киеве ожидается умеренный снег. Ночью и днем в районе 2-4 мороза. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду.

В тему: Стало известно, где в Украине уже выпал снег.

Тэги: общество, погода, погодные условия, синоптики, новости Украины

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