Эксперты поведали о странностях киевской погоды

Главное: В Киеве завершился безморозный период. Он длился 197 дней.

Детали: Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского сообщает, что в минувшую субботу, 18 ноября, в Киеве завершился безморозный период, который длился 197 дней. Впрочем, по словам экспертов, метеорологическая зима в украинской столице все еще не наступила.

Так, в этот день в городе впервые этой осенью температура воздуха снизилась до -0,2 градусов, что говорит нам об окончании безморозного периода, который длился аж с 31 марта.

Уточняется, что средняя многолетняя дата первой заморозки в воздухе это 21 октября.

Известно, что самые короткие безморозные периоды в Киеве были в 1902-й и 1945-й годы, и составляли 144 дня, а рекордно длинный – 232 дня отмечен в этом году. Предыдущий рекорд был в 2022-м году – 225 дней.

Климатологи говорят: «Несмотря на то, что зима уже напомнила о себе, ее официальное начало произойдет, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво перейдет через 0 градусов в сторону снижения. Средняя дата такого перехода в Киеве приходится на 29 ноября».

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