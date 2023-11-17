Из Украины от призыва сбежали почти 20 тысяч мужчин

Главное: С февраля 2022 года по 31 августа 2023 года границы Румынии, Молдовы, Венгрии, Словакии и Польши нелегально пересекли 19 740 мужчин из Украины. Еще 21 113 мужчин были пойманы пограничниками.

Детали: С начала войны почти 20 000 мужчин покинули Украину во избежание призыва. Беглецы нелегально пересекали границу, в частности, переплывая реки. Об этом пишет BBC.

Еще 21 113 мужчин, пытавшихся сбежать, были пойманы украинскими пограничниками.

Журналисты пообщались с несколькими беглецами, которые выехали за границу к семье, учиться или просто зарабатывать на жизнь.

Также издание направило запросы властям Румынии, Молдовы, Венгрии, Словакии и Польши.

Выяснилось, что с февраля 2022 года по 31 августа 2023 года границы с этими странами нелегально пересекли 19 740 мужчин из Украины. Большинство (14 313 человек) пытались пересечь границу пешком или вплавь, а остальные 6800 возлагались на официальные документы, полученные мошенническим путем, с указанием поддельных освобождений, таких как сфабрикованные болезни.

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