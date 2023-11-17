Минэнерго опровергло информацию о подорожании электричества

Главное: Ряд СМИ и Telegram-каналов сообщили о якобы повышении тарифа на электроэнергию для населения с 1 января 2024 года. Минэнерго опровергло эту информацию.

Детали: В Украине не будет повышения цен на электроэнергию для населения с 1 января 2024 года. Такое заявление опубликовало Минэнерго в пятницу, 17 ноября.

«Минэнерго официально сообщает, что повышение тарифов для населения пока не предполагается», — говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что сегодня ряд СМИ и Telegram-каналов распространили недостоверную информацию о якобы повышении тарифа на электроэнергию для населения с 1 января 2024 года, ссылаясь в своих сообщениях на интервью главы НКРЭКУ Константина Ущаповского.

«Однако сам спикер не делал таких утверждений в своем интервью. НКРЭКУ публично опровергла информацию, изложенную в журналистских сообщениях», — заявили в Минэнерго.

Минэнерго также отмечает, что против Украины ведет войну коварный и сильный враг. Это противостояние происходит повсюду: в поле боя, в экономике, энергетике, в информационном пространстве. Поэтому, как отмечают в министерстве, недостоверная информация об отключении света, неготовности энергосистемы к зиме или о повышении тарифов постоянно распространяется россиянами в нашем информационном пространстве.

«Их цель — посеять страх, панику, уменьшить веру общества в Победу и, как следствие, — ослабить всю страну и нашу способность противостоять врагу. Именно поэтому подыгрывания украинскими журналистами этим российским ИПСО являются неприемлемыми. Поэтому еще раз обращаемся с просьбой быть бдительными и не помогать действиям врага в информационном пространстве», — говорится в заявлении.

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