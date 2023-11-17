Названа дата 17-го заседания в формате Рамштайн

Главное: 17-е заседание в формате Рамштайн состоится 22 ноября. Шеф Пентагона Ллойд Остин пригласил на встречу руководителей оборонных ведомств из около 50 стран.

Детали: Следующая встреча контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн состоится уже на следующей неделе — 22 ноября. Об этом сообщило Минобороны Норвегии в четверг, 16 ноября.

«Американский министр обороны (Ллойд Остин) пригласил на встречу министров обороны и начальников оборонных ведомств из около 50 стран, чтобы обсудить дальнейшую военную поддержку Украины в краткосрочной и долгосрочной перспективе», — говорится в сообщении.

В Минобороны Норвегии отметили, что глава ведомства Бьорн Арильд Грам примет участие в новой встрече контактной группы в онлайн-формате из Стокгольма, где он будет находиться на встрече министров обороны Северных стран.

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