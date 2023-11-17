В Днепре женщина с ребенком на руках выбросилась с 12 этажа

Главное: В Днепре с 12 этажа выпала женщина с ребенком на руках. На месте происшествия работают полицейские, устанавливаются все обстоятельства и причины трагедии. Продолжаются следственные действия.

Детали: В Днепре 29-летняя женщина выпрыгнула с 12 этажа с малолетним ребенком на руках. Об этом в четверг, 16 ноября, сообщил местный Telegram-канал Днепр Оперативный.

Отмечается, что чрезвычайное происшествие произошло около 18-ти на улице Менахем-Мендл Шнеерсона, вечером в четверг.

«Местная жительница с 5-летним ребенком на руках выпрыгнула с балкона на 12-м этаже многоэтажного дома», — говорится в сообщении.

Отмечается, что от полученных в результате падения травм женщина погибла на месте. Ребенка с помощью стремянки спасатели спустили с козырька подъезда. Малыша госпитализировали в больницу с многочисленными травмами.

Как пишет Telegram-канал, женщина могла подставить табурет, чтобы перелезть перила.

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