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Новости > Эксперты рассказали о страшном вреде одиночества

Эксперты рассказали о страшном вреде одиночества

Агата Кловская
17.11.23 15:42
121
Эксперты рассказали о страшном вреде одиночества

Главное: Одиночество наносит вред здоровью. Это признали в ВОЗ.

Детали: Всемирная организация здравоохранения признала одиночество глобальной угрозой для всего человечества. Стало известно, чем оно угрожает.

Уверяется, что его вред соизмерим с выкуриванием ежедневно по пятнадцать сигарет.

Известно, что была создана международную комиссию по проблеме одиночества.

Эксперты признают, что проблема одиночества обострилась из-за пандемии коронавируса, остановившей социальную активность людей, поэтому уровень одиночества повысился.

Говорится: «Одиночество не знает ни возраста, ни границ и становится глобальной проблемой общественного здоровья, влияющей на все аспекты здоровья, благосостояния и развития».

Подчеркивается, что урон от одиночества оказался даже больше, чем от ожирения или малоподвижного образа жизни.

Сообщается, что каждый четвертый пожилой человек в мире испытывает социальную изоляцию, что влечет за собой риск деменции на 50%, ишемической болезни или инсульта на 30%.

Информируется, что до 15% подростков в мире являются одинокими. Молодые люди, которые чувствовали одиночество в школе, с большей вероятностью покинут обучение в университете.

Резюмируется, что ощущение разобщенности и отсутствие поддержки на работе может привести к снижению производительности.

В тему: Стало известно, как одиночество влияет на организм человека.

Тэги: здоровье, мир, Всемирная организация здравоохранения, одиночество

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