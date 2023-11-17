Эксперты рассказали о страшном вреде одиночества

Главное: Одиночество наносит вред здоровью. Это признали в ВОЗ.

Детали: Всемирная организация здравоохранения признала одиночество глобальной угрозой для всего человечества. Стало известно, чем оно угрожает.

Уверяется, что его вред соизмерим с выкуриванием ежедневно по пятнадцать сигарет.

Известно, что была создана международную комиссию по проблеме одиночества.

Эксперты признают, что проблема одиночества обострилась из-за пандемии коронавируса, остановившей социальную активность людей, поэтому уровень одиночества повысился.

Говорится: «Одиночество не знает ни возраста, ни границ и становится глобальной проблемой общественного здоровья, влияющей на все аспекты здоровья, благосостояния и развития».

Подчеркивается, что урон от одиночества оказался даже больше, чем от ожирения или малоподвижного образа жизни.

Сообщается, что каждый четвертый пожилой человек в мире испытывает социальную изоляцию, что влечет за собой риск деменции на 50%, ишемической болезни или инсульта на 30%.

Информируется, что до 15% подростков в мире являются одинокими. Молодые люди, которые чувствовали одиночество в школе, с большей вероятностью покинут обучение в университете.

Резюмируется, что ощущение разобщенности и отсутствие поддержки на работе может привести к снижению производительности.

В тему: Стало известно, как одиночество влияет на организм человека.